صادم ..شاب يشنق نفسه على سطح صهريج مياه بالدريوش

هبة بريس - الناظور

وضع شاب في عقده الثالث، صباح أمس السبت 09 أكتوبر الجاري، حدا لحياته شنقا داخل ضيعة فلاحية، بمدينة الدريوش.

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وبحسب المعطيات المتحصل عليها فان الهالك المنحدر من مدينة بني ملال عثر عليه جثة معلقة بواسطة حبل الى سطح صهريج مياه بدوار أولاد علي بنحمو في ظروف لازالت غامضة.

وفور أخذهم علما بالحادث، انتقلت السلطات المحلية والأمنية، إلى عين المكان على وجه السرعة بمعية عناصر الوقاية المدنية، التي تكلفت بعملية إنزال الهالك من فوق الخزان المائي ونقله إلى مستودع الأموات، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على حيثيات الحادث.

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