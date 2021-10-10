إجهاض عملية تهريب للمخدرات في عرض ساحل طنجة

هبة بريس _ الرباط

علم لدى مصدر عسكري أن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية كانت تقوم بدورية بمضيق جبل طارق، تمكنت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بتنسيق مع محطات الرادار بهذه المنطقة، من إحباط عملية لتهريب المخدرات في عرض البحر قبالة ساحل طنجة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية مكنت، بعد ملاحقة قارب مطاطي سريع، من اعتقال خمسة مهربين وحجز ما يقارب ثلاثة أطنان من مخدر الشيرا.

وأضاف المصدر أنه تم تسليم المهربين والشحنة التي تم حجزها إلى مصالح الدرك الملكي بطنجة، قصد القيام بالإجراءات الجاري بها العمل.

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