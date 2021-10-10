الرؤساء الذين تعاقبوا على مجلس النواب منذ 1963

هبة بريس _ الرباط

في ما يلي لائحة بأسماء الشخصيات التي تعاقبت على رئاسة مجلس النواب منذ الولاية التشريعية الأولى:

– المرحوم عبد الكريم الخطيب (1963 – 1965)

– المرحوم عبد الهادي بوطالب (1970 – 1971)

– المرحوم المهدي بنبوشتة (1971 – 1972)

– المرحوم الداي ولد سيدي بابا (1977 – 1983)

– أحمد عصمان (1984 – 1992)

– جلال السعيد (1993 – 1997)

– عبد الواحد الراضي (1997- 2002 / 2002 – 2007)

– مصطفى المنصوري (2007 – 2010)

– عبد الواحد الراضي (من أبريل 2010 إلى نونبر 2011)

– كريم غلاب ( 2011 إلى 2014)

– راشيد الطالبي العلمي ( 2014 الى 2016)

– الحبيب المالكي (2016 إلى 2021)

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