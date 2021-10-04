جريمة قتل تهز حي “الكريان الحجوي” بمدينة فاس

هبة بريس - فاس

اهتز حي الكريان الحجوي بمقاطعة المرينيين بمدينة فاس،على وقع جريمة قتل، باستعمال السلاح الأبيض، ذهب ضحيتها شاب في العشرينيات من عمره، وذلك على يد أربعة شباب مخمورين

ووفقا لما أكدته مصادر ” هبة بريس ” فقد أصيب الضحية بضربات قاتلة في أنحاء مختلفة من جسمه، ليسقط مغمى عليه قبل تدخل بعض شباب المنطقة الذين طلبوا النجدة و اتصلوا بعناصر الشرطة التي حضرت على الفور إلى مكان الحادث و قامت بالمتعين و نقل الضحية صوب المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، إلا أن الشاب فارق الحياة في طريقه للمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، متأثرا بإصابته البليغة التي نجم عنها تعرضه لنزيف حاد.

المصادر ذاتها أفادت بأن العناصر الأمنية استطاعت، بعد وقت وجيز من وقوع هذا الحادث، القبض على اثنين من المتهمين الأربعة، بعد تحديد الهوية و معرفة مكان وجودهما، حيث تم وضعهما تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، فيما أحيلت جثة الهالك على مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي

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