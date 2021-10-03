تطوان .. الأمن يوقف مختلا عقليا أضرم النار في وكالة بنكية

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الدائرة الأمنية الأولى بولاية أمن تطوان، مساء أمس السبت 02 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة من ذوي السوابق القضائية، وسبق أن كان نزيلا في مؤسسة للعلاج النفسي والعقلي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإضرام النار العمدي وإلحاق خسائر مادية بشباك بنكي للسحب الأوتوماتيكي.

وكانت مصالح ولاية أمن تطوان قد باشرت يوم أمس السبت، إجراءات معاينة تعرض شباك أوتوماتيكي للسحب البنكي لإلحاق خسائر مادية تم افتعالها من طرف شخص عن طريق سكبه لمادة حارقة بالآلة الأوتوماتيكية و إضرام النار بها، مما نجم عنه تسجيل خسائر وأضرار مادية بالواجهة الأمامية للمؤسسة البنكية.

وقد مكنت الخبرات التقنية والأبحاث الميدانية المنجزة في هذه القضية من تشخيص هوية المشتبه فيه المتورط في هذه القضية، قبل أن يتم توقيفه مباشرة بعد ذلك بوقت وجيز من تاريخ ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تمت إحالة المشتبه فيه على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان من أجل إخضاعه للأبحاث الضرورية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتي أمرت بوضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تحديد كافة الدوافع والخلفيات التي كانت وراء ارتكاب هذا الفعل الاجرامي

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