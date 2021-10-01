حريق يأتي على واحة باشتوكه ايت باها.. والنيابة العامة تدخل على الخط

هبة بريس

أفادت السلطات المحلية بإقليم اشتوكة أيت باها، اليوم الجمعة، أن الحريق الذي اندلع، أمس الخميس، ب “واحة تاركا” تمت السيطرة عليه بشكل نهائي.

وأضاف المصدر أنه فور علمها بهذا الحريق، جندت السلطات المحلية فرقا مختصة لإخماذ الحريق بهذه الواحة التي تقع على مساحة تصل إلى سبعين هكتارا، والمتواجدة بالجماعة الترابية تنالت التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها.

كما عبأت إمكانيات لوجيستيكية وبشرية مهمة لإخماد هذا الحريق، حيث تمكنت من إجلاء الساكنة المجاورة لمكان الحريق حفاظا على سلامتهم.

وفتحت السلطات المحلية تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حول ظروف وأسباب اندلاع هذا الحريق الذي أتى على حوالي 11 هكتارا من هذه الواحة المكونة من أشجار اللوز والأرگان.

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