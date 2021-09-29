سلوفينيا تعلق استخدام لقاح “جونسون آند جونسون” بعد وفاة شابة

2021-09-29 / 8:11 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

علقت سلوفينيا اليوم الأربعاء استخدام لقاح “جونسون آند جونسون” المضاد لفيروس كورونا، إثر وفاة شابة تبلغ من العمر 20 عاما بعد أسبوعين من تلقيها اللقاح.
وقال وزير الصحة السلوفيني يانيز بوكلوكار إن “حدثا خطيرا” وقع في المركز الطبي بجامعة ليوبليانا، وعلى الإثر نصح الفريق الاستشاري للتطعيم التابع للمعهد الوطني للصحة العامة بتعليق اللقاح “حتى يتم توضيح الموقف”.

وأكد أن الوزارة ستتبنى هذه التوصية التي تقرر بموجبها “سحب هذا اللقاح مؤقتا من مراكز التطعيم”.

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي شهدت فيه البلاد احتجاجات على إجراءات فيروس كورونا الصارمة، بما في ذلك استخدام تصاريح كوفيد-19، وخلال المظاهرة وقف المشاركون دقيقة صمت حدادا على المرأة.

يذكر أنه تم التطعيم في سلوفينيا بأكثر من 2.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا، حيث تلقى 120 ألف شخص لقاح “جونسون آند جونسون”.

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