مجلس مدينة مراكش.. تسليم السلط بين بلقايد والرئيسة فاطمة الزهراء المنصوري.

هبة بريس _ مراكش

جرى صباح اليوم الثلاثاء بمقر مجلس مدينة مراكش، حفل تسليم السلط بين العمدة السابق محمد العربي بلقايد والعمدة الجديدة للمدينة الأستاذة الرئيسة فاطمة الزهراء المنصوري

وتم التسليم طبقا لما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بحضور ممثل والي جهة مراكش أسفي وأعضاء مكتب مجلس المدينة.

وكانت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة قد نالت ثقة أعضاء مجلس مدينة مراكش، وانتخبت رئيسة للمجلس بحصولها على 79 صوت من أصل 81 وذلك في إطار تحالف حزبي يقضي بمنح العمودية لحزب الأصالة والمعاصرة بعدما حقق الحزب نتائج مبهرة بمختلف مقاطعات المدينة.

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