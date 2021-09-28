صورة تعبيرية

أربعيني يطعن طليقته وينتحر برمي نفسه أمام القطار بخريبكة

2021-09-28 / 4:17 مساءً
0
هبة بريس من خريبكة

علم أن أربعينيا (س.س مواليد 1977) طعن طليقته (ح.إ مواليد 1989) عدة طعنات، ثم انتحر صباح اليوم الثلاثاء بشارع النصر بدوار المخازنية بمدينة خريبكة.

ونقلت مصادر الجريدة أن الأربعيني اتصل بطليقته صباحا ورتبا لقاءً بالشارع العام من أجل مناقشة أمور تخص ابنهما المحتجز بالأراضي الليبية، وبحث سبل توفير المال اللازم لضمان عودته، حيث باغتها بسكين موجها لها طعنات صوب البطن والظهر، قبل أن يمتطي دراجته ولاذ بالفرار في اتجاه دوار أولاد الشيخ علي أولاد عبدون بمحاذاة السكة الحديدية، حيث ألقى بنفسه أمام القطار، الذي حوله أشلاءً.

هذا وقالت المصادر نفسها أن خلافات كانت قد نشبت بينهما بعد احتجاز ابنهما الوحيد بالأراضي الليبية، حيث طفا مشكل السيولة المالية من أجل ضمان عودة الابن، وعجزهما معا على توفير المبلغ أمام إلحاح الابن، إلى أن هاتفها صباح اليوم من أجل ملاقاتها، لكن وقع ما لم يكن في الحسبان، إذ حاول تصفيتها جسديا، وإقدامه على الانتحار.

وقد هرعت عناصر الشرطة التابعة للدائرة الأمنية الرابعة، والشرطة العلمية والتقنية إلى مكان الحادث، حيث تم نقل المصابة على متن سيارة الإسعاف لقسم المستعجلات، حيث تم الاحتفاظ بها بقسم الإنعاش تحت المراقبة الطبية،

وذكرت مصادر طبية أن حالتها مطمئنة، بعد تلقيها للإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، في انتظار تحسن وضعها الصحي

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of أمن الرشيدية يوقف ثلاثينيا متورطا في سرقة محتويات 20 سيارة

أمن الرشيدية يوقف ثلاثينيا متورطا في سرقة محتويات 20…

2021-09-27 / 10:59 مساءً
Photo of مصرع ثلاثة أشخاص اختناقا داخل بئر نواحي الراشيدية

مصرع ثلاثة أشخاص اختناقا داخل بئر نواحي الراشيدية

2021-09-27 / 10:13 مساءً
Photo of طنجة..الأمن ينهي نشاط عصابة اجرامية متخصصة في سرقة المنازل

طنجة..الأمن ينهي نشاط عصابة اجرامية متخصصة في سرقة المنازل

2021-09-27 / 8:51 مساءً
Photo of سمارة: الأمن يوقف ثلاثة أشخاص متهمين في جريمة قتل

سمارة: الأمن يوقف ثلاثة أشخاص متهمين في جريمة قتل

2021-09-27 / 7:44 مساءً
Photo of جريمة قتل مروعة بعد طعن مستخدمة بمستشفى 20 غشت بالبيضاء

جريمة قتل مروعة بعد طعن مستخدمة بمستشفى 20 غشت…

2021-09-27 / 1:02 مساءً
Photo of الداخلة : حادث سير مميت يخلف قتلى وجرحى

الداخلة : حادث سير مميت يخلف قتلى وجرحى

2021-09-26 / 1:54 مساءً
Photo of طنجة..انقلاب سيارة على متنها عروسين بممر تحت أرضي

طنجة..انقلاب سيارة على متنها عروسين بممر تحت أرضي

2021-09-25 / 6:06 مساءً
Photo of أمن فاس يوقف عشرينيا متورطا في عمليات سرقة بالعنف

أمن فاس يوقف عشرينيا متورطا في عمليات سرقة بالعنف

2021-09-25 / 1:43 مساءً
Photo of ألحقوا خسائر مادية بممتلكات الغير.. توقيف 12 مشجعا كرويا بالبيضاء

ألحقوا خسائر مادية بممتلكات الغير.. توقيف 12 مشجعا كرويا…

2021-09-25 / 9:57 صباحًا
Photo of سرقا مبلغ 40 مليون سنتيم من منزل أجنبية.. توقيف شخصين بتارجيست

سرقا مبلغ 40 مليون سنتيم من منزل أجنبية.. توقيف…

2021-09-24 / 10:52 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق