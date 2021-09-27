وجدة .. جمعية تراسل السلطات الجزائرية لتسليم مهاجرين سريين مغاربة متواجدين بترابها

هبة بريس - وجدة

راسلت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بمدينة وجدة السلطات الجزائرية بشأن مناشدة للتدخل في ملف شباب مغاربة مرشحين للهجرة موقوفين متواجدين بالتراب الجزائري.

وحسب المراسلة التي تتوفر موقع هبة بريس بنسخة منه، وهي موجهة لوزراء الداخلية والصحة والعدل الجزائريين، بأن الجمعية تتابع باهتمام الوضعية الصحية وظروف الإحتجاز للشباب المغاربة المرشحين للهجرة نحو الديار الأوربية وخاصة شبان ثلاثة مغاربة(ع.ب، س.ش، س.ف) انطلقوا من السواحل المغربية وتعطل محرك زورقهم بعرض البحر وبفعل سوء الأحوال والتيارات البحرية لتنجرف بهم نحو السواحل الجزائرية ويتم انقاذهم يوم 17 غشت 2021 وايداعهم لولاية الأمن لعين تموشنت غرب الجزائر رفقة خمسة مغاربة آخرين.

وتضيف المراسلة، حيث تم وعدهم بترحيلهم للمغرب عبر الحدود البرية بعد استكمال الإجراءات الإدارية بعد توصل السلطات الجزائرية بوثائق هوياتهم وخاصة احد الشبان الثلاثة يعاني من مضاعفات صحية، لهذا تطالب الجمعية المعنية بتسريع الإجراءات القانونية للتعجيل الفوري لعملية الترحيل نحو المغرب وفق مطالب عائلاتهم وفق المعايير والمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان.

كما تجدد مناشدتها السلطات الجزائرية وفي إطار الجانب الإنساني والحقوقي تسهيل عملية نقل وتسليم الجثث عبر البر وعبر الحدود سواء المتعلقة بالتي تطالب أسرها بدفنها او الشباب المغاربة المرشحين للهجرة والغرقى الذين تم انتشالهم بالشواطئ الجزائرية والموجودين بمستودعات الأموات بمدن غرب الجزائر.

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