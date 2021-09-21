حاول هتك عرض قاصر..مصرع شاب ألقى بنفسه من اعلى عمارة بطنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

لقي شاب مصرعه مساء اليوم الثلاثاء بعد محاولته الفرار من قبضة والد طفلة كان بصدد الاعتداء عليها قبل أن يسقط من الطابق الرابع لاقامة سكنية بمنطقة اهلا .

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها “هبة بريس ” فان الهالك عامل بناء كان يزاول معامه باحدى الشقق السكنية بالمنطقة المذكورة حيث حاول الفرار من والد طفلة في العاشرة من العمر، ليلقى بنفسه من الطابق الرابع ويلقى مصرعه في عين المكان .

وقام عناصر الوقاية المدنية بنقل الجثمان إلى مستودع الأموات، بينما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا لتحديد كافة ملابسات الحادث.

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