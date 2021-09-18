الحموشي يتفاعل مع فيديو “هبة بريس” ويأمر بالتحقيق في تواطؤ أمنيين مع مواطن ضد آخرين

2021-09-18 / 7:23 مساءً
0
هبة بريس -الرباط

أكد مصدر أمني مطلع، أن المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي تفاعل، بشكل جدي، مع شكاية بعض ساكنة حي ” بين المدن” بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، والتي يتظلمون فيها من تصرفات أحد جيرانهم وتواطئه المفترض مع بعض عناصر الشرطة.

وشدد ذات المصدر، على أن المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني كلف والي أمن الدار البيضاء بتعيين لجنة بحث للتحقق من جميع الاتهامات المنسوبة لموظفي الشرطة، والتي تنسب لهم إخلالهم بواجب الحياد والتجرّد وانحيازهم المفترض للجار المشتكى به.

وكان موقع “هبة بريس” قد نشر شريط فيديو يتضمن تصريحات لعدد من ساكنة حي “بين المدن” بمنطقة الفداء بالدار البيضاء، والتي يشتكون فيها من تصرفات أحد الجيران الذي يتهمونه باحتلال الملك العام، كما يتظلمون فيها مما اعتبروه “تواطؤ لدورية للشرطة مع المشتكى به”، وهي الاتهامات التي تفاعل معها المدير العام بشكل سريع، وأعطى تعليماته بالتحقق منها وترتيب المسؤوليات على ضوء نتائج البحث.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of إتلاف أزيد من 5 أطنان من مخدر الشيرا بالداخلة

إتلاف أزيد من 5 أطنان من مخدر الشيرا بالداخلة

2021-09-18 / 7:48 مساءً
Photo of انتخاب مجلس الهراويين…حرب وهمجية وأسلحة بيضاء واعتداء على الصحافيين

انتخاب مجلس الهراويين…حرب وهمجية وأسلحة بيضاء واعتداء على الصحافيين

2021-09-18 / 6:45 مساءً
Photo of متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا..وفاة سعيد بنصغير الاعلامي بـ”ميدي1″

متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا..وفاة سعيد بنصغير الاعلامي بـ”ميدي1″

2021-09-18 / 6:14 مساءً
Photo of تسجيل 2291 إصابة و48 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 2291 إصابة و48 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-09-18 / 5:12 مساءً
Photo of التحقيق مع شرطيين متورطين في قضية ارتشاء وابتزاز بالقنيطرة

التحقيق مع شرطيين متورطين في قضية ارتشاء وابتزاز بالقنيطرة

2021-09-18 / 4:14 مساءً
Photo of بآسفي والبيضاء.. الحموشي يؤشر على تعيينات بمناصب المسؤولية

بآسفي والبيضاء.. الحموشي يؤشر على تعيينات بمناصب المسؤولية

2021-09-18 / 12:59 مساءً
Photo of المغرب يتألق في 4 مسابقات دولية في مجال الاختراع

المغرب يتألق في 4 مسابقات دولية في مجال الاختراع

2021-09-18 / 10:56 صباحًا
Photo of طقس السبت.. زخات مطرية بعدد من مناطق المملكة

طقس السبت.. زخات مطرية بعدد من مناطق المملكة

2021-09-18 / 9:09 صباحًا
Photo of احتجاجات أثناء انتخاب رئيس جماعة بتازة

احتجاجات أثناء انتخاب رئيس جماعة بتازة

2021-09-17 / 11:23 مساءً
Photo of انتخاب عبد الواحد الراضي رئيسا لجماعة القصيبة بأغلبية ساحقة

انتخاب عبد الواحد الراضي رئيسا لجماعة القصيبة بأغلبية ساحقة

2021-09-17 / 10:18 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق