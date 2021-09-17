شفيق عبد الحق يظفر برئاسة مقاطعة عين الشق بالبيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يتجه شفيق عبد الحق مرشح حزب الأصالة والمعاصرة لرئاسة مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء بعد أن تمت تزكيته و التوافق بشأنه و ذلك ضمن تحالفات موسعة جمعت مرشحي الأحزاب الحائزة على أكبر عدد من المقاعد.

و يتوقع أن يتم خلال جلسة انتخاب الرئيس و مجلسه بمقاطعة عين الشق، الحسم بالإجماع في هوية الرئيس الجديد بالرغم من كون مرشح التجمع الوطني للأحرار قدم ترشيحه كذلك للمنافسة على المنصب.

و كان حزبي التجمع الوطني للأحرار و الأصالة و المعاصرة قد اتفقا عبر مرشحيهم بالمقاطعات الستة عشر بالدار البيضاء على تقاسم رئاسات مقاطعات العاصمة الاقتصادية بشكل توافقي.

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