استغلال قنوات جر جديدة لتقوية انتاج الماء الشروب بتازة

2021-09-14 / 9:57 مساءً
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هبة بريس

شرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في استغلال قنوات جر جديدة لتقوية انتاج الماء الشروب لمدينة تازة وجماعتي ازراردة وآيت سغروشن بصبيب 80 لترا في الثانية.

وأفاد بلاغ للمكتب أن هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 20 مليون درهما بتمويل من طرف المكتب عن طريق قرض من البنك الأوروبي للاستثمار، يهم وضع 25 كلم من القنوات بأقطار تتراوح بين 150 و400 ملم، وكذا تجهيز 3 محطات للضخ وربطها بالشبكة الكهربائية.

وستمكن هذه المنشآت التي سيستفيد منها أكثر من 160 ألف نسمة، حسب البلاغ، من تأمين تزويد جميع المدن والمراكز والدواوير التي يسهر فيها المكتب على التوزيع بإقليم تازة وحل إشكاليات العجز المائي الذي كانت تعاني منه بعض التجمعات السكنية جراء الظروف المناخية.

كما سيساهم هذا المشروع في تحسين الظروف المعيشية للسكان المستفيدين وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة

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