سيارة اسعاف

مصرع شخصين واصابة اخر في حادث سير بخريبكة

2021-09-14 / 8:36 مساءً
0
هبة بريس _ خريبكة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث بجروح، في حادث اصطدام سيارة خفيفة وشاحنة، ليلة الإثنين- الثلاثاء بالطريق السيار خريبكة برشيد على مستوى جماعة أولاد عبدون.

ونقلت المصادر ذاتها أن السيارة التي كانت قادمة من بني ملال اصطدمت بالشاحنة من الخلف بسبب انعدام الرؤية الناجمة عن الضباب وسوء الأحوال الجوية، مما أدى إلى مقتل شخصين في الحين، وإصابة ثالث بجروح متفاوتة الخطورة.

هذا وقد هرعت عناصر الدرك الملكي بخريبكة والوقاية المدنية  إلى عين المكان، وتم نقل المصاب على عجل إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بخريبكة، فيما أودعت جثتا مستودع الأموات بالمستشفى ذاته، في انتظار اتخاذ المتعين من طرف النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of 22 قتيلا و2253 جريحا حصيلة حوادث السير خلال الأسبوع

22 قتيلا و2253 جريحا حصيلة حوادث السير خلال الأسبوع

2021-09-14 / 6:05 مساءً
Photo of مصرع دركي بالطريق السيار بين تازة وجرسيف

مصرع دركي بالطريق السيار بين تازة وجرسيف

2021-09-14 / 3:15 مساءً
Photo of سرقوا سيارة أجرة وتسببوا في حادثة سير.. توقيف 3 أشخاص بازمور

سرقوا سيارة أجرة وتسببوا في حادثة سير.. توقيف 3…

2021-09-14 / 1:54 مساءً
Photo of تفكيك خلية إرهابية في ثلاث عمليات متفرقة بالرشيدية + صور

تفكيك خلية إرهابية في ثلاث عمليات متفرقة بالرشيدية +…

2021-09-14 / 7:49 صباحًا
Photo of سقوط فتاة من أعلى ممر تحت أرضي قرب محطة القطار بطنجة

سقوط فتاة من أعلى ممر تحت أرضي قرب محطة…

2021-09-13 / 7:26 مساءً
Photo of الشغب الرياضي يقود 16 شابا من بينهم قاصرين للاعتقال

الشغب الرياضي يقود 16 شابا من بينهم قاصرين للاعتقال

2021-09-13 / 6:23 مساءً
Photo of وجدة .. مفتش شرطة يستعمل سلاحه لإيقاف جانح في حالة تخدير

وجدة .. مفتش شرطة يستعمل سلاحه لإيقاف جانح في…

2021-09-13 / 3:40 مساءً
Photo of أمن بني ملال يوقف عصابة تنشط في الاختطاف والاحتجاز والسرقة

أمن بني ملال يوقف عصابة تنشط في الاختطاف والاحتجاز…

2021-09-13 / 11:48 صباحًا
Photo of سرق سيدة بالعنف وهاجم شرطي.. الرصاص يلعلع بالرباط لتوقيف عشريني

سرق سيدة بالعنف وهاجم شرطي.. الرصاص يلعلع بالرباط لتوقيف…

2021-09-13 / 10:57 صباحًا
Photo of سلا.. توقيف 16 مشجعا كرويا أحدثوا فوضى بالشارع ورشقوا سيارات بالحجارة

سلا.. توقيف 16 مشجعا كرويا أحدثوا فوضى بالشارع ورشقوا…

2021-09-13 / 9:45 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق