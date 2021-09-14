مصرع شخصين واصابة اخر في حادث سير بخريبكة

هبة بريس _ خريبكة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث بجروح، في حادث اصطدام سيارة خفيفة وشاحنة، ليلة الإثنين- الثلاثاء بالطريق السيار خريبكة برشيد على مستوى جماعة أولاد عبدون.

ونقلت المصادر ذاتها أن السيارة التي كانت قادمة من بني ملال اصطدمت بالشاحنة من الخلف بسبب انعدام الرؤية الناجمة عن الضباب وسوء الأحوال الجوية، مما أدى إلى مقتل شخصين في الحين، وإصابة ثالث بجروح متفاوتة الخطورة.

هذا وقد هرعت عناصر الدرك الملكي بخريبكة والوقاية المدنية إلى عين المكان، وتم نقل المصاب على عجل إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بخريبكة، فيما أودعت جثتا مستودع الأموات بالمستشفى ذاته، في انتظار اتخاذ المتعين من طرف النيابة العامة المختصة.

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