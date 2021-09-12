LONDON, UNITED KINGDOM - JULY 24: Anti-lockdown and anti-vaccine protesters holding banners stage a demonstration amid Covid-19 pandemic under the rubric “Worldwide rally for freedom” in Trafalgar Square in London, England on July 24 2021. ( Zuhal Demirci - Anadolu Agency )

فرنسا.. اشتباكات عنيفة بين المؤيدين لتلقي لقاح كورونا والمعارضين له

2021-09-12 / 5:05 مساءً
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هبة بريس

شهدت تظاهرة ضد التصاريح الصحية في مدينة تولوز الفرنسية اشتباكات عنيفة بين المؤيدين لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد والمعارضين له.

وأوضح حساب HORS-ZONE PRESS الإخباري على “تويتر” أن مجموعة غير محددة هاجمت المعارضين للتصاريح الصحية في شوارع تولوز، حيث أظهر مقطع فيديو تبادل الطرفين اللكمات واستخدامهم العصي.

وشارك 120 ألف شخص على الأقل يوم السبت في تظاهرات شهدتها مدن فرنسية عدة للأسبوع التاسع على التوالي احتجاجا على التصاريح الصحية، وذلك قبل أيام قليلة من دخول إلزامية تلقيح العاملين في القطاع الصحي حيز التنفيذ.

واعتبارا من 21 يوليو أصبحت التصاريح الصحية إلزامية لدخول أماكن تفوق سعتها الاستيعابية 50 شخصا، وقد تم توسيع نطاق هذا التدبير إلى المستشفيات، باستثناء خدمات الطوارئ، والحانات والمراكز التجارية الكبرى

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