قتلى وجرحى جراء حادث خطير ضواحي كلميم

هبة بريس: أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن الطريق الوطنية رقم واحد بنفود جماعة لبيار، بين طانطان و مدينة كلميم، قد شهدت صباح اليوم الجمعة حادث مميت جراء إصطدام قوي بين شاحنة وسيارة خفيفة.

وحسب ذات المصدر، الذي أكد أن شخصان لقيا مصرعهما، في ما أصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة جراء قوة الاصطدام بين الناقلتين.

الحادث المميت، الذي وصفته مصادر “هبة بريس” بالمأساوي، والذي وقع بنفوذ إقليم كليميم، خلف وفاة اربعينية و إبنها، و إصابة الزوج و شابتين، بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى الجهوي بمدينة كلميم لاجل تلقي الاسعافات الضرورية.

هذا وبعد علمها، هرعت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية كلميم رفقة الوقاية المدنية، إلى مكان الحادث من اجل فتح تحقيق في اسباب هذا الحادث العائلي المميت.

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