شفشاون..مصرع شاب سقط في حفرة

هبة بريس - مكتب طنجة

لقي شاب مصرعه ، أمس السبت، بعدما سقط في حفرة عميقة بجماعة أمتار التابعة ترابيا لاقليم شفشاون، وفق ماكشفت عنه مصادر محلية .

المصادر ذاتها قالت أن الشاب كان يقوم بأعمال الحفر بالمنطقة المذكورة قبل أن يسقط بشكل مفاجئ داخل الحفرة الممتلئة بالماء ما أدى الى مصرعه على الفور .

وقد تم نقل جثة الضحة صوب مستودع الاموات التابع لمستشفى شفشاون الاقليمي في الوقت الذي فتحت فيه السلطات المختصة تحقيقا في الواقعة لتحديد ظروفها وملابساتها.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0