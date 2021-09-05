شفشاون..مصرع شاب سقط في حفرة
هبة بريس - مكتب طنجة
لقي شاب مصرعه ، أمس السبت، بعدما سقط في حفرة عميقة بجماعة أمتار التابعة ترابيا لاقليم شفشاون، وفق ماكشفت عنه مصادر محلية .
المصادر ذاتها قالت أن الشاب كان يقوم بأعمال الحفر بالمنطقة المذكورة قبل أن يسقط بشكل مفاجئ داخل الحفرة الممتلئة بالماء ما أدى الى مصرعه على الفور .
وقد تم نقل جثة الضحة صوب مستودع الاموات التابع لمستشفى شفشاون الاقليمي في الوقت الذي فتحت فيه السلطات المختصة تحقيقا في الواقعة لتحديد ظروفها وملابساتها.
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