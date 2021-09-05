الشرطة بالجديدة توقف أفريقيا روج أوراقا نقدية مزورة

هبة بريس _ احمد مصباح

أوقفت المصالح الشرطية، التابعة للأمن الإقليمي للجديدة، مساء أمس السبت، موطنا أفريقيا، على خلفية تزوير العملة المغربية، من فئة 200 و100 درهم، والإقامة غير الشرعية على تراب المغرب.

وفي تفاصيل النازلة، فإن المصالح الشرطية بالجديدة تلقت معلومة مفادها كون مواطن يحمل جنسية بلد أفريقي، يقوم في عاصمة دكالة بترويج أوراق نقدية من العملة المغربية، من فئة 200 و100 درهم. حيث اهتدى المحققون إلى الفاعل، الذي يقطن في حي شعبي وسط الجديدة، ليتم إيقافه واقتياده إلى المصلحة الأمنية.

هذا، وأسفرت عملية التفتيش التي أجرتها الضابطة القضائية، بتعليمات نيابية، في بيت المواطن الأفريقي، الذي يقيم بطريقة غير شرعية على تراب المملكة، عن ضبط وحجز آلة سكانير، كان يستعملها في طباعة ونسخ الأوراق النقدية، ناهيك عن 20 ورقة نقدية مزورة.

وقد وضعت الضابطة القضائية المواطن الأفريقي، الموقوف بمقتضى حالة التلبس، تحت تدابير الحراسة النظرية، في أفق عرضه، فور انتهاء إجراءات البحث القضائي، على النيابة العامة المختصة، من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه

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