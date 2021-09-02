الشيف السيمو ل”بامو” :”فاش كيلقاو زغبة فكيكة فابور عادي ولكن اذا مخلصين جا مافكك معاهم”

2021-09-02 / 12:38 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

علق الشاف سيمو على الضجة التي أثارتها اليوتيوبر المغربية كوثر بامو، بسبب ردة فعلها عقب عثورها على شعرة بطبق، أثناء تواجدها بأحد المطاعم الكبرى بمدينة الدار البيضاء.

و كتب السيمو عبر خاصية ستوري بحسابه الرسمي بموقع “أنستغرام” :”المؤثرات فاش كيلقاو زغبة فكيكة وهوما واكلين فابور c’est pas grave ça arrive à tout le monde l’erreur est humaine أما إلى كانوا مخلصين ميمتي واش جا ما فكك معاهم يعني فهاذ الظروف الصعبة والقاسية إلى كيعيشو المطاعم والمقاهي بسبب الوباء بقا ليهم غير المراهقين إتكافاو معاهم ويقطعو رزقهم no comments”.

و أضاف في تدوينة أخرى :”واحد النهار كليت كيكة وانا نلقى فيها نظارت ديال السباحة فيهم الموزونة لبستهم وكملت الماكلة عادي ورشقات لي ودرت سطوري مزال عطيت فيها المقادير ديال الوصفة c’est pas grave ça arrive “.

و اختتم قائلا :”كل التضامن مع المطاعم والمقاهي إلي لقى شي حاجة معجباتوش إحاول إقولها بكل سرية لصاحب المطعم أو المسؤول باش اصلحوا راسهم ويحسنوا الجودة ديال محلاتهم راه الكمال لله نعاونوا بعضنا راه تعيا متحضي. والناس الي كيسحاب ليهم راه عدد المتتبعين سلاح فتاك راهم غالطين. أعطيو العبرة للناس بالتسامح والرقي وباركة من التطفل والفهامة”.

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