كريستيانو رونالدو

بعد تسجيله 110 أهداف.. كريستيانو رونالدو يدخل التاريخ

2021-09-02 / 9:33 صباحًا
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هبة بريس

حطم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرقم القياسي بعدد الاهداف على مستوى المنتخبات في التاريخ بعدما سجل هدفه الـ110 قبل ان يضيف هدفا ثانيا اهدى منتخب بلاده فوزا مجنونا على حساب ايرلندا 2-1 ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم أمس الاربعاء.

وتخطى رونالدو رقم الدولي الايراني السابق علي دائي الذي كان يتساوى معه قبل المباراة بـ109 اهداف.

وقال رونالدو بعد المباراة “انا سعيد للغاية، ليس فقط لأنني كسرت الرقم القياسي، بل للحظة الاستثنائية التي عشناها معا”، مضيفا “يجب ان اثمن ما فعله الفريق، آمنا حتى النهاية. انا سعيد جدا”.

واستهل الدون مباراته بتضييع ضربة جزاء في الدقيقة 15، لكنه عاد وجدد التأكيد على مكانته الرفيعة بتسجيله هدفين قاتلين منحا البرتغال اولا التعادل قبل ان يقلب الطاولة على الضيوف بهدف في الدقيقة السادسة من الوقت بدل عن الضائع اكدت فوز البرتغال بنهاية المباراة.

وتحتل البرتغال صدارة المجموعة الاولى برصيد 10 نقاط من أربع مباريات امام صربيا الثانية بفارق ثلاث نقاط إلا انها تملك مباراة اقل.

ويتأهل اصحاب المركز الاول في كل مجموعة مباشرة الى النهائيات في قطر، بينما يخوض اصحاب المركز الثاني مواجهات الملحق.

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