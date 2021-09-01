التامك: المندوبية العامة لإدارة السجون تسعى لإرساء نمط تدبير عصري للمؤسسات السجنية
محمد صالح التامك

التامك: ألمانيا تحولت إلى مأوى للإرهابيين مثل حاجب ودواعش آخرين

2021-09-01 / 10:26 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

سلط المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد محمد صالح التامك، الذي حل ضيفا على برنامج إذاعي أمريكي، الضوء على المقاربة المغربية متعددة الأبعاد في مجال الوقاية ومكافحة التطرف.

وأوضح التامك، خلال برنامج “جو باغز شو”، أن “المغرب، بفضل القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، بذل جهودا كبيرة على مختلف الجبهات لمواجهة تهديد الإرهاب والتطرف”.

وأضاف أن سياسة المملكة في تدبير الشأن الديني تقوم على حقيقة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس الدولة وأمير المؤمنين، يحرص على الحفاظ على الثوابت الدينية وحماية ممارسة الشعائر والعبادات.

وأشار المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في هذا السياق، إلى أن المرجعية الدينية للمغرب تقوم على الوسطية والانفتاح والتسامح، مبرزا بشكل خاص أهمية تنظيم إصدار الفتاوى وصلاحيات المجلس العلمي الأعلى، والتعليم الديني، وجهود المغرب في تكوين وتأطير الأئمة لحماية المملكة من التطرف العنيف ونبذ الآخر.

وبخصوص برامج مكافحة التطرف في الوسط السجني، أشار السيد التامك إلى أن 60 في المائة من المعتقلين السلفيين المفرج عنهم لم تسجل لديهم حالات عود.

كما سلط الضوء على الجهود المبذولة لضمان الدعم البيداغوجي والسوسيو-اقتصادي للمعتقلين لإعادة إدماجهم على نحو أفضل.

وردا على سؤال حول قضية مدان سابق في قضايا الإرهاب لاجئ حاليا بألمانيا، أعرب السيد التامك عن استغرابه من موقف برلين من هذا الملف، مشيرا إلى أن الشخص المذكور يحرض على العنف ضد مؤسسات المملكة، وأن موقف ألمانيا من هذه القضية يعكس استراتيجية عامة معادية.

وأشاد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج خلال المقابلة مع الإذاعة الأمريكية، مرة أخرى، باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، مشيرا إلى أنه وباعتباره صحراويا، لا يسعه إلا التنويه بهذا القرار التاريخي.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خبير أمريكي : بقطعها العلاقات مع المغرب، الجزائر تصرف الانتباه عن مشاكلها الداخلية

خبير أمريكي : بقطعها العلاقات مع المغرب، الجزائر تصرف…

2021-09-01 / 11:47 مساءً
Photo of قرار إسباني يمنع كشف تفاصيل دخول غالي

قرار إسباني يمنع كشف تفاصيل دخول غالي

2021-09-01 / 11:35 مساءً
Photo of مسؤولات إفريقيات يشدن بالتزام المغرب بتنفيذ الميثاق العالمي للهجرة

مسؤولات إفريقيات يشدن بالتزام المغرب بتنفيذ الميثاق العالمي للهجرة

2021-09-01 / 9:05 مساءً
Photo of بوزنيقة…زوجة رئيس دولة افريقية سابق تتعرض لسرقة 260 مليون سنتيم

بوزنيقة…زوجة رئيس دولة افريقية سابق تتعرض لسرقة 260 مليون…

2021-09-01 / 8:29 مساءً
Photo of الرباط : توقيف شرطي رفض تسديد مقابل مالي لسلع وبضائع

الرباط : توقيف شرطي رفض تسديد مقابل مالي لسلع…

2021-09-01 / 7:27 مساءً
Photo of استئنافية مراكش تستدعي “البيدوفيل الكويتي” عبر سفارة بلاده

استئنافية مراكش تستدعي “البيدوفيل الكويتي” عبر سفارة بلاده

2021-09-01 / 6:57 مساءً
Photo of تسجيل 6020 إصابة و100 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 6020 إصابة و100 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-09-01 / 4:47 مساءً
Photo of تسجيل هزة أرضية بقوة 4,2 درجة بإقليم الدريوش

تسجيل هزة أرضية بقوة 4,2 درجة بإقليم الدريوش

2021-09-01 / 4:07 مساءً
Photo of السلطات تحبط محاولة هجرة العشرات من الأفارقة نحو سبتة المحتلة

السلطات تحبط محاولة هجرة العشرات من الأفارقة نحو سبتة…

2021-09-01 / 2:14 مساءً
Photo of أكادير : تعثر في أشغال مشروع تهيئة المدينة لهذا السبب

أكادير : تعثر في أشغال مشروع تهيئة المدينة لهذا…

2021-09-01 / 1:14 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق