التامك: ألمانيا تحولت إلى مأوى للإرهابيين مثل حاجب ودواعش آخرين

هبة بريس _ الرباط

سلط المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد محمد صالح التامك، الذي حل ضيفا على برنامج إذاعي أمريكي، الضوء على المقاربة المغربية متعددة الأبعاد في مجال الوقاية ومكافحة التطرف.

وأوضح التامك، خلال برنامج “جو باغز شو”، أن “المغرب، بفضل القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، بذل جهودا كبيرة على مختلف الجبهات لمواجهة تهديد الإرهاب والتطرف”.

وأضاف أن سياسة المملكة في تدبير الشأن الديني تقوم على حقيقة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس الدولة وأمير المؤمنين، يحرص على الحفاظ على الثوابت الدينية وحماية ممارسة الشعائر والعبادات.

وأشار المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في هذا السياق، إلى أن المرجعية الدينية للمغرب تقوم على الوسطية والانفتاح والتسامح، مبرزا بشكل خاص أهمية تنظيم إصدار الفتاوى وصلاحيات المجلس العلمي الأعلى، والتعليم الديني، وجهود المغرب في تكوين وتأطير الأئمة لحماية المملكة من التطرف العنيف ونبذ الآخر.

وبخصوص برامج مكافحة التطرف في الوسط السجني، أشار السيد التامك إلى أن 60 في المائة من المعتقلين السلفيين المفرج عنهم لم تسجل لديهم حالات عود.

كما سلط الضوء على الجهود المبذولة لضمان الدعم البيداغوجي والسوسيو-اقتصادي للمعتقلين لإعادة إدماجهم على نحو أفضل.

وردا على سؤال حول قضية مدان سابق في قضايا الإرهاب لاجئ حاليا بألمانيا، أعرب السيد التامك عن استغرابه من موقف برلين من هذا الملف، مشيرا إلى أن الشخص المذكور يحرض على العنف ضد مؤسسات المملكة، وأن موقف ألمانيا من هذه القضية يعكس استراتيجية عامة معادية.

وأشاد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج خلال المقابلة مع الإذاعة الأمريكية، مرة أخرى، باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، مشيرا إلى أنه وباعتباره صحراويا، لا يسعه إلا التنويه بهذا القرار التاريخي.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0