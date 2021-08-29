قتلى وجرحى في حادثة سير خطيرة بطنجة

هبة بريس _ طنجة

لقي شخصان مصرعهما ، وأصيب آخرون في حادثة سير خطيرة وقت ليلة السبت/الأحد على مستوى شارع مولاي رشيد قرب بيت الصحافة بطنجة.

وبحسب ماعلمت “هبة بريس” فان اصطداما عنيفا بين سيارتين ، تسبب في وفاة شخصين وإصابة آخرين حالة أحدهما وصفت بالخطيرة ، الأمر الذي خلف حالة من الحزن والصدمة بين أقارب ومعارف الضحايا.

واستنفر الحادث عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية بالمنطقة، حيث تم نقل جثت الضحايا صوب مستودع الاموات التابع مستشفى محمد الخامس الجهوي.

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