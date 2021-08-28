أكادير : الدرك يشن حملات على “المخمورين” بغابة العين السخونة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

دشن المركز الترابي لدرك الدراركة شرق مدينة أكادير، حملة واسعة على ” المخمورين” وذلك على مستوى غابة ” العين السخونة” أسفرت على اعتقال عدد من الاشخاص، تمت احالتهم في حالة اعتقال على النيابة العامة المختصة.

وتعد غابة ” العين السخونة” غرب مدينة أكادير، من أكبر الأماكن التي يتجمهر بها ” المخمورين” ويتقصدها العشرات من السيارات وسط جبال غابة الدراركة.

وكانت مصالح الدرك بالمركز الترابي بالدراركة، قد توصلت بالعديد من الشكايات من طرف ضحايا تعرضوا للسرقة او ” الكريساج” من طرف عصابات تقصد ” المخمورين” لسلب ممتلكاتهم، كما أن المكان نفسه شهد في السنوات الاخيرة، عدة جرائم .

وساهمت أزمة كورونا، و التسعيرة المرتفعة للمشروبات الكحولية التي تقدمها الحانات بمدينة أكادير – ساهمت” في إختيار الغابة كوجهة مفضلة لدى عدد كبير، بفضل شساعة المكان وعدم ارتباطه بالوقت المحدد لتنقل المحدد في التاسعة ليلا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0