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منظمة الصحة: توقف البحث عن منشأ فيروس كورونا في الصين

2021-08-26 / 10:15 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قال خبراء دوليون في بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين لمعرفة منشأ فيروس كورونا إن البحث توقف، وحذروا من أن فرصة حل هذا اللغز “تتلاشى بسرعة”، حسبما أوردت أسوسيتد برس.

وفي غضون ذلك، لم تنته مراجعة استخباراتية أميركية بأمر من الرئيس جو بايدن إلى نتيجة حاسمة بشأن أصل الفيروس، وما إذا كان قد انتقل من حيوان إلى إنسان، أو تسرب من مختبر صيني، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

وفي تعليق إلى مجلة نيتشر، قال الخبراء التابعون لفريق منظمة الصحة العالمية إن التحقيق في أصول الفيروس يمر “بمنعطف حرج” يتطلب تعاونا سريعا، إلا أنه توقف. وأشاروا، من بين أمور أخرى، إلى أن المسؤولين الصينيين ما زالوا مترددين في مشاركة بعض البيانات الأولية، مبررين ذلك بدواعي خصوصية المصابين.

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