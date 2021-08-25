مضطرب عقلياً طلب العمل بالمطعم…الأمن يكشف تفاصيل جريمة طنجة

2021-08-25 / 9:40 مساءً
2
هبة بريس - طنجة

طنجة .. فتح بحث قضائي لتحديد ملابسات تورط شخص في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت في حق مسير مطعم

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء اليوم الأربعاء ، وذلك لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بتورط شخص يبلغ من العمر 36 سنة، من ذوي السوابق القضائية في جرائم الحق العام وتبدو عليه علامات الاضطراب العقلي، في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت في حق مسير مطعم بمدينة طنجة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تردد المشتبه فيه بشكل دائم على المطعم الذي يسيره الضحية، وهو مواطن مغربي يعتنق الديانة اليهودية، وذلك بغرض تلقي وجبات غذائية مجانية، قبل أن يدخل في خلاف مع الضحية، عرضه على إثره لاعتداء جسدي بواسطة سكين من الحجم الصغير تسبب في وفاته خلال نقله للمستشفى.

وأضاف المصدر أنه تم اخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأسباب والخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الجريمة، والتي ترجح الأبحاث والإفادات الأولية ارتباطها بخلاف عرضي ناجم عن رفض الضحية لطلب المشتبه فيه الرامي للعمل كمياوم في المطعم الذي يتولى تسييره.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اختطاف فتاة ببرشيد ينتهي برمي نفسها من سيارة بأحد السوالم

اختطاف فتاة ببرشيد ينتهي برمي نفسها من سيارة بأحد…

2021-08-25 / 8:45 مساءً
Photo of جريمة ”الكازينو الشعبي“ بمدينة طنجة…الضحية مسير المحل ومن أصول يهودية

جريمة ”الكازينو الشعبي“ بمدينة طنجة…الضحية مسير المحل ومن أصول…

2021-08-25 / 8:28 مساءً
Photo of جريمة قتل تهز ”كازينو“ شعبي بمدينة طنجة

جريمة قتل تهز ”كازينو“ شعبي بمدينة طنجة

2021-08-25 / 7:27 مساءً
Photo of وفاة قاصر ونجاة صديقتها في محاولة انتحار “جماعية” بفاس

وفاة قاصر ونجاة صديقتها في محاولة انتحار “جماعية” بفاس

2021-08-25 / 4:24 مساءً
Photo of 15 قتيلا و2014 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال أسبوع

15 قتيلا و2014 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال…

2021-08-25 / 3:32 مساءً
Photo of تارودانت.. جلسة خمرية بين شابين وفتاتين تنتهي بجريمة قتل

تارودانت.. جلسة خمرية بين شابين وفتاتين تنتهي بجريمة قتل

2021-08-25 / 12:11 مساءً
Photo of اعتدى على عميد شرطة بأداة راضة وهدد بالانتحار.. اعتقال شخص بتاوريرت

اعتدى على عميد شرطة بأداة راضة وهدد بالانتحار.. اعتقال…

2021-08-25 / 10:14 صباحًا
Photo of أمن طنجة يوقف أحد مجرمي “فيديو الكريساج”

أمن طنجة يوقف أحد مجرمي “فيديو الكريساج”

2021-08-24 / 3:58 مساءً
Photo of مياه بحر مرتيل تلفظ جثة ستيني

مياه بحر مرتيل تلفظ جثة ستيني

2021-08-24 / 3:32 مساءً
Photo of العيون.. إجهاض محاولة هجرة 58 مهاجرا إفريقيا نحو جزر الكناري

العيون.. إجهاض محاولة هجرة 58 مهاجرا إفريقيا نحو جزر…

2021-08-24 / 2:36 مساءً

‫2 تعليقات

  2. هدا ليس بالمختل عقلي هدا مجريم محترف دائيما ان المجرمين بانهم مرضى عقليا للهروب من العقاب يجيب ان يعاقيب هد المجريم اقصى عقوبة للحد من هد الاجرام اللي كثرة في المغرب .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق