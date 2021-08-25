مضطرب عقلياً طلب العمل بالمطعم…الأمن يكشف تفاصيل جريمة طنجة

مضطرب عقلياً طلب العمل بالمطعم…الأمن يكشف تفاصيل جريمة طنجة
طنجة .. فتح بحث قضائي لتحديد ملابسات تورط شخص في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت في حق مسير مطعم
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء اليوم الأربعاء ، وذلك لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بتورط شخص يبلغ من العمر 36 سنة، من ذوي السوابق القضائية في جرائم الحق العام وتبدو عليه علامات الاضطراب العقلي، في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت في حق مسير مطعم بمدينة طنجة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تردد المشتبه فيه بشكل دائم على المطعم الذي يسيره الضحية، وهو مواطن مغربي يعتنق الديانة اليهودية، وذلك بغرض تلقي وجبات غذائية مجانية، قبل أن يدخل في خلاف مع الضحية، عرضه على إثره لاعتداء جسدي بواسطة سكين من الحجم الصغير تسبب في وفاته خلال نقله للمستشفى.
وأضاف المصدر أنه تم اخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأسباب والخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الجريمة، والتي ترجح الأبحاث والإفادات الأولية ارتباطها بخلاف عرضي ناجم عن رفض الضحية لطلب المشتبه فيه الرامي للعمل كمياوم في المطعم الذي يتولى تسييره.
2 تعليقات
هذا ما يريده النضام الفاشل
هدا ليس بالمختل عقلي هدا مجريم محترف دائيما ان المجرمين بانهم مرضى عقليا للهروب من العقاب يجيب ان يعاقيب هد المجريم اقصى عقوبة للحد من هد الاجرام اللي كثرة في المغرب .