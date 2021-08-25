وفاة قاصر ونجاة صديقتها في محاولة انتحار “جماعية” بفاس
هبة بريس - فاس
أقدمت قاصرتين صديقتين بحي الجديد ببنسودة التابعة لمقاطعة زواغة بنسودة ، على الانتحار بعد تناولهما سم فئران ، ما أسفر عن مصرع إحداهما صباح اليوم داخل المستشفى فيما تم وضع الأخرى تحت المراقبة الطبية بقسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس
ووفق ما أوردته مصادر ” هبة بريس ” فإن القاصرتين الصديقتين البالغتين من العمر حوالي 15 سنة، أقدمتا، في ظروف غامضة، على تناول أقراص سامة لإبادة الفئران، عجلت على نقلهما على وجه السرعة إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس، حيث جرى وضعهما بقسم العناية المركزة، إلا أن واحد منهما توفيت رغم التدخلات الطبية
وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الضابطة القضائية بولاية أمن فاس فتحت بحثا لتحديد الأسباب الحقيقية وراء إقدام القاصرتين على الانتحار، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة.
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2 تعليقات
انتحار جماعي؟!!!
الجماعة لا تبدؤ إلا من ثلاثة أشخاص
القاصرين خاصة والشباب عامة تلوثت افكارهم بمبادئ
الغرب ونسوا دينهم الذي ارتضاه الله لعباده ليخرجهم من الظلمات الى النور . تجد في المجتمعات الاسلامية اكثر الشباب انحرافا و تطبعا بالمشركين . وتجد في جهة اخرى شباب الغرب يدخلون افواجا في دين الله تطلعا الى حياة هادئة ومحترمة في ظل دين الاسلام .
الحمد لله على دين الاسلام .