تازة.. انتحار ضابط شرطة متقاعد بمنزله في ظروف غامضة‎‎

2021-08-22 / 10:07 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

اهتزت ساكنة مدينة تازة اليوم الأحد 22 غشت الجاري، على وقع انتحار ضابط شرطة أحيل على التقاعد مؤخرا في ظروف غامضة .

وفور علمهم بالحادث حلت على الفور، مختلف السلطات المحلية والأمنية بما فيها الشرطة العلمية إلى عين المكان للقيام بالمتعين وتحرير محضر قانوني في النازلة، حيث تم العثور على جثة الهالك الذي يبلغ من العمر 60 سنة، بمنزل عائلته الكائن بحي مسيلة بتازة العليا.

وقد جرى نقل جثة الهالك صوب المستشفى الإقليمي بقسم الأموات قصد عرضها على التشريح الطبي بتعليمات النيابة العامة المختصة لتحديد خلفيات وملابسات هذه الواقعة.

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