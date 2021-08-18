الجزائر تعلن السيطرة على جميع الحرائق في عموم البلاد

هبة بريس - وكالات

أعلنت الجزائر، الأربعاء، السيطرة على كافة حرائق الغابات في عموم البلاد، بعد تمكنها من إخماد 7 حرائق في الـ24 ساعة الماضية.

جاء ذلك بيان صادر عن إدارة الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية نشر على صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وجاء في البيان: “فيما يخص حرائق الغابات، سمح تدخل أفراد الحماية المدنية من إخماد على 7 حرائق غابات على مستوى ست ولايات خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وجرى إخماد الحرائق السبعة في كل من عين الدفلى، والبليدة، وبجاية (وسط)، وسطيف وخنشلة (شرق) بحريق واحد لكل منها، وحريقان في جيجل (شرق).

وأضاف البيان أن إدارة الحماية المدنية لم تسجل أية حرائق أخرى في عموم البلاد حتى الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (7 ت.غ).

ومنذ أيام تشهد نحو 20 ولاية جزائرية حرائق غابات غير مسبوقة، رافقتها موجة حر قياسية ورياح جنوبية قوية.

وتسببت حرائق الغابات في وفاة 69 شخصا منهم 28 عسكريا، وفق بيانات رسمية، أغلبهم بولاية تيزي وزو بمنطقة القبائل شرقي العاصمة الجزائر

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