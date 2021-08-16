الرشيدية .. درك كلميمة يعتقل شابين متهمين بارتكاب جريمة قتل

هبة بريس - الرشيدية

تمكن عناصر الدرك الملكي بكلميمة، الأحد 15 غشت الجاري من اعتقال شابين متهمين بارتكاب جريمة قتل مروعة راح ضحيتها اربعيني بمنطقة تاديغوست على بعد حوالي 20 كيلومتر من مركز كلميمة بإقليم الرشيدية.

وذكر مصدر مطلع ل”هبة بريس”، بأنه يرجح أن تكون خلفات عائلية وراء ارتكاب هذين الشابين لهذه الجريمة التي اهتزت لها المنطقة.

وأضاف نفس المصدر، بأنه تم وضع الشابان المتهمان بارتكاب هذه الجريمة تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمهما للعدالة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم العثور صباح الجمعة 13 غشت الجاري على الهالك “ل.ب” من طرف بعض المارة جثة هامدة وتحمل عدة طعنات غائرة بمنطقة خالية وسط غابة النخيل بتاديغوست بكلميمة .

وتم نقل جثة الهالك الى مستودع الأموات بغية إخضاعها للتشريح الطبي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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