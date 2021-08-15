مصرع 62 شخصا جراء السيول شمالي تركيا

2021-08-15 / 10:00 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أفاد مصدر مسؤول في تركيا، باجتياح السيول بلدات في منطقة البحر الأسود بالبلاد، مشيراً إلى وفاة 62 شخصاً، في وقت تستمر عمليات البحث والانقاذ للعثور على المفقودين.

ووفقا لوكالة “رويترز” أدت السيول إلى حدوث حالة من الفوضى بالأقاليم الشمالية، بالتزامن مع إعلان السلطات السيطرة على حرائق الغابات بعد أن أتت على مساحات شاسعة في المناطق الساحلية الجنوبية لمدة أسبوعين.

من جانبها، أشارت إدارة مكافحة الكوارث والطوارئ إلى وفاة 52 شخصاً نتيجة السيول في مقاطعة قسطموني، مقابل وفاة تسعة آخرين في سينوب وتسجيل وفاة شخص في بارطين.

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