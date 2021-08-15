الاستعانة بأربع طائرات لاخماد حريق شفشاون

هبة بريس- مكتب طنجة

تواصل طائرات تابعة للقوات الجوية من نوع “كنادير”، طلعاتها الجوية بغابة جبل السكنى، الواقعة بدوار شتونياغن بالجماعة الترابية الدردارة بضواحي إقليم شفشاون، من أجل السيطرة على الحرائق التي اندلعت منذ زوال يوم أمس السبت 14 غشت.

وبحسب مصادر من عين المكان فان أربع طائرات من نوع “كنادير” تقوم بطلعات جوية منذ صباح اليوم الاحد بغية السيطرة على السنة النيران التي زاد من سرعة انتشارها هبوب الرياح وارتفاع درجة الحرارة.

وبحسب المعطيات المتوفرة كحصيلة مؤقتة فقد خلفت الحرائق خسائرة غابوية كبيرة حيث أتت السنة النيران على مساحات غابوية شاسعة ناهزت ال30 هكتارا.

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