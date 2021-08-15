سقوط طائرة مشبوهة ضواحي العرائش يستنفر سلطات الاقليم

هبة بريس- مكتب طنجة

استنفر حادث اصطدام طائرة بحاجز صخري بدوار ” الدرابلة ” جماعة السواكن بإقليم العرائش ،السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي التي حلت على الفور بعين المكان.

الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ بعدما لفت انتباه ساكنة الدوار وجود طائرة خفيفة محطمة على قارعة الطريق حيث تبين ان الطائرة المشبوهة من نوع EC-BJE ، وتحمل العلم الإسباني.

هذا ولم يعرف الى حدود كتابة هاته الاسطر اسباب تواجد الطائرة بالمنطقة ولا مصير ركابها.

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