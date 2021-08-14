وزارة الصحة تنفي الاستشفاء المنهجي للأطفال دون 15 عاما المصابين بكورونا

2021-08-14 / 7:33 مساءً
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هبة بريس-

نفت وزارة الصحة الاخبار المتداولة والمنسوبة لوزير بخصوص قرار الاستشفاء المنهجي للأطفال دون الخامسة عشر المصابين، في إطار مكافحة وباء كوفيد -19.

وأكدت وزارة الصحة أنه إلى حدود اليوم، لم يطرأ أي تغيير على بروتوكول التكفل بحالات الإصابة بكوفيد-19 لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين شهر و 18 سنة ، والذي نشر في 4 ماي 2020 ، وأنه وفقًا لهذا البروتوكول ، فإن الاستشفاء في حالة إصابة هذه الفئة من الساكنة غير منهجي.

وبحسب البلاغ فإن وزارة الصحة ستظل ملتزمة ، كما كانت منذ بداية هذه الأزمة الصحية العالمية ، بالإبلاغ بشكل منتظم وشفاف عن جميع القرارات والمستجدات ذات الصلة .

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