سطات…مصرع شابين دهسا تحت عجلات شاحنة كبيرة

محمد منفلوطي_هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن شابين لقيا مصرعهما اتباعا في حادثة سير مروعة نجمت عن اصطدام قوي بين دراجتهما ثلاثية العجلات، وشاحنة من الحجم الكبير بالقرب من مركز سيدي العايدي بالطريق الوطنية رقم 9 بين سطات وبرشيد.

وأضافت مصادرنا أن الحادث الذي كان مركز سيدي العايدي مسرحا له مساء اليوم الثلاثاء، أسفر عن مصرع الشابين فورا كان في طريقهما صوب مدينة سطات، هذا في الوقت الذي تم فيه وضع سائق الشاحنة الكبيرة رهن تدابير الحراسة النظرية إلى حين فتح التحقيق معه بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

عناصر كوكبة الدراجات التابعة لسرية سطات وفور علمها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان لفتح تحقيق فوري في الفاجعة، والعمل على تسهيل حركة السير والجولان، والاشراف على إجلاء جثتي الضحيتين صوب مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات، مع اعتقال سائق الشاحنة للتحقيق معه حول ظروف وملابسات الواقعة.

الطريق ذاتها، وحسب ذات المصادر، عرفت صباح اليوم ذاته حادثة سير أخرى خلفت ستة جرحى في انقلاب سيارة خفيفة كانوا على متنها.

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