صورة تعبيرية

سطات.. انتشال جثة تلميذ من مياه سد الدورات

2021-08-10 / 1:24 مساءً
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محمد منفلوطي_هبة بريس

انتشلت فرقة الغطاسين القادمة من مدينة الدار البيضاء بمعية عناصر الوقاية المدنية جثة شاب من مياه سد الدورات المثاخم لنهر أم الربيع التابع للنفوذ الترابي لإقليم سطات.

وحسب مصادر هبة بريس، فإن الشاب العشريني كان قد قصد السد المائي رفقة عائلته بحثا عن الاستجمام قبل أن ينتشر خبر اختفائه في ظروف تتطلب فتح تحقيق قضائي لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة في انتظار الافراج عن نتائج التقرير الطبي الصادر عن طبيب التشريح بمستشفى الحسن الثاني بسطات.

وزادت ذات المصادر، أن الفاجعة عجلت بانتقال عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد سعيد التابعة لسرية سطات، بمعية عنصر من السلطات المحلية للوقوف على عملية انتشال جثة الهالك العشريني وهو تلميذ لازال يتابع دراسته، وينحدر من جماعة سيدي عبد الخالق قيادة أولاد عبو الهدامي إقليم برشيد، والاشراف على نقلها صوب مستودع الأموات لاخضاعها للتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة.

هذا ولا زال شبح ابتلاع الجثث متواصلا بواد أم الربيع على مستوى سد الدورات بسطات، حيث يبلغ ذروته كل سنة مع موجة الحر التي تعرفها المنطقة، مما يصبح معه هذا المنتجع العشوائي نقطة جذب للعديد من الشبان والعائلات في ظل ظروف الحجر الصحي والهروب من روتين كورونا القاتل، ليجدوا ضالتهم بهذه الأودية والسدود التلية بحثا الاستجمام، رغم ما ينتج عن ذلك من عواقب وخيمة.

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