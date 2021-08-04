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تعليقات فيسبوكية تسبب في مقتل شاب على يد صديقه نواحي شفشاون

2021-08-04 / 11:00 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

علم أن جريمة قتل راح ضحيتها شاب عشريني قضى نحبه على يد صديقه، بمنطقة منطقة “بوحمد” نواحي إقليم شفشاون

وقالت ذات المصادر ان الضحية دخل في مشاجرة مع أحد أصدقائه،قبل ان تتطور المشاداة إلى إشتباك بالأيادي، استعمل فيه الجاني، آلة حادة وسدد ضربات قاتلة على مستوى بطن الشاب العشريني.

وأشارت ذات المصادر إلى أن سبب الصراع بين الجاني والضحية، انطلق بتبادل كلمات السب والقذف عبر موقع (فيسبوك)، قبل أن يتحول إلى جريمة قتل مأساوية

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