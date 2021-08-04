الجامعة توقف مسؤولا عن نادي رياضي بتارودانت مدى الحياة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قرارا يقضي بتوقيف الكاتب العام لفريق أمجاد تارودانت لكرة القدم النسوية مدى الحياة، مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهما.

وجاء هذا القرار، لابتزازه إحدى لاعبات الفريق، ولعدم إحضاره العدد الكافي من اللاعبات لإجراء المباراة التي جمعت يوم 6 يونيو 2021 نادي أمجاد تارودانت بالجيش الملكي برسم الجولة 19 من البطولة الاحترافية لكرة القدم النسوية، والتي توفقت في الدقيقة 26 من الشوط الأول.

كما تقرر توجيه انذار لفريق أمجاد تارودانت لكرة القدم النسوية، مع تغريمه مبلغ 30 ألف درهما.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0