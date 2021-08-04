في الصورة فوزي لقجع

الجامعة توقف مسؤولا عن نادي رياضي بتارودانت مدى الحياة

2021-08-04 / 4:59 مساءً
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

أصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قرارا يقضي بتوقيف الكاتب العام لفريق أمجاد تارودانت لكرة القدم النسوية مدى الحياة، مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهما.

وجاء هذا القرار، لابتزازه إحدى لاعبات الفريق، ولعدم إحضاره العدد الكافي من اللاعبات لإجراء المباراة التي جمعت يوم 6 يونيو 2021 نادي أمجاد تارودانت بالجيش الملكي برسم الجولة 19 من البطولة الاحترافية لكرة القدم النسوية، والتي توفقت في الدقيقة 26 من الشوط الأول.

كما تقرر توجيه انذار لفريق أمجاد تارودانت لكرة القدم النسوية، مع تغريمه مبلغ 30 ألف درهما.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ابنة مارتيل تنافس على الذهب بأولمبياد طوكيو

ابنة مارتيل تنافس على الذهب بأولمبياد طوكيو

2021-08-03 / 9:57 مساءً
Photo of “لوبوان” الفرنسية…المغربي سفيان البقالي وضع حدا لهيمنة الكينيين

“لوبوان” الفرنسية…المغربي سفيان البقالي وضع حدا لهيمنة الكينيين

2021-08-03 / 8:13 مساءً
Photo of الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يقرر إيقاف عيسى حياتو

الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يقرر إيقاف عيسى حياتو

2021-08-03 / 7:30 مساءً
Photo of صحيفة سعودية: سفيان البقالي كسر هيبة الكينيين

صحيفة سعودية: سفيان البقالي كسر هيبة الكينيين

2021-08-03 / 11:51 صباحًا
Photo of البقالي عن انسحابه من 1500 متر: “لم أحصل على الراحة الكافية.. نمت ساعة واحدة”

البقالي عن انسحابه من 1500 متر: “لم أحصل على…

2021-08-03 / 11:15 صباحًا
Photo of لأول مرة منذ 2004.. النشيد الوطني المغربي يعزف بطوكيو

لأول مرة منذ 2004.. النشيد الوطني المغربي يعزف بطوكيو

2021-08-03 / 10:22 صباحًا
Photo of أولمبياد طوكيو : سفيان البقالي ينسحب من سباق 1500 متر

أولمبياد طوكيو : سفيان البقالي ينسحب من سباق 1500…

2021-08-03 / 9:17 صباحًا
Photo of الأمم المتحدة تعلق على قضية العداءة البيلاروسية تيمانوفسكايا

الأمم المتحدة تعلق على قضية العداءة البيلاروسية تيمانوفسكايا

2021-08-02 / 9:20 مساءً
Photo of أخنوش مهنئا البقالي: فوزك أثبت أن للمغرب أبطالا ذو قدرات هائلة

أخنوش مهنئا البقالي: فوزك أثبت أن للمغرب أبطالا ذو…

2021-08-02 / 5:45 مساءً
Photo of سفيان البقالي: أهدي تتويجي للملك وللشعب المغربي الذي وثق بقدراتي

سفيان البقالي: أهدي تتويجي للملك وللشعب المغربي الذي وثق…

2021-08-02 / 5:01 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق