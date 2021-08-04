رشيد العلالي: واش كورونا كيخرج مع التاسعة وخمس دقائق ليلا؟
الله يرحم الوالدين شرحو ليا راني مافهمت والو، هكذا اختار رشيد العلالي صاحب برنامج رشيد شو، أن يخرج عن صمته عبر صفحته الرسمية بمقطع فيديو ردا على القرارات الأخيرة للحكومة في مواجهة فيروس كورونا.
رشيد شو هذا، صب جم غضبه على القرار الأخير الذي اتخذته حكومة سعد الدين العثماني والرامي إلى فرض حظر التنقل الليلي بين المدن من التاسعة ليلا حتى الخامسة صباحا، مع تقييد التنقل من وإلى ثلاث مدن كبرى، وهي الدار البيضاء ومراكش وآكادير بعد الارتفاع المسجل مؤخرا في الإصابات بوباء كوفيد-19 والوفيات الناجمة عنه، واستثناء التنقل لأسباب مهنية، مع الزامية حمل جواز التلقيح خلال التنقل، ناهيك عن قرار توقيف الحفلات والأعراس والجنائز.
الله يرحم الوالدين شرحو ليا راني ما فهمت والو، هكذا طالب صاحب برنامج رشيد شو، بشرح التناقض الحاصل بين منع التجمعات في الاعراس والحفلات والجنائز، والسماح بها في الحملات الانتخابية…
كما لم يكتف رشيد العلالي بهذا، بل طالب أيضا بتوضيح قرار منع التجوال ابتداء من الساعة التاسعة ليلا و إلى الخامسة صباحا بالقول: “واش فيروس كورونا دلتا كيخرج مع التاسعة وخمس دقائق…الله يرحم الوالدين شرحو ليا راني مافهمت والو..”.
كما تابع رشيد العلالي قوله: كيف يعقل لحاملي جواز التلقيح دخول هذه المدن الثلاث، مع العلم أن الحكومة أكدت لنا في كل مرة بأن من الممكن أن يكون هؤلاء الملقحين حاملي الفيروس؟ واش ما يمكنش ينقلوه إلى مواطني تلك المدن؟ الله يرحم الوالدين شرحو ليا راني مافهمتش…هكذا اختار رشيد شو الرد على القرار الأخير للحكومة الحالية بأسلوبه الخاص الذي يلزمه شخصيا دون غيره.
18 تعليقات
هذه اسءلة يطرحها الجميع.اين هي اللجنة العلمية.ربما ليس عندها جواب!!!
مكلخ داوي
Pour l’amour de Dieu M.Allali cessez votre show ridicule ce n’est pas le moment de nous la jouer sur votre ton lourd et merdique . Nous sommes à plus de 10.000 cas et 64 décès et vous trouvez encore le sourire .Quelle arrogance!
رجاء…كفى من محاولة البوز على حساب صحة المواطنين ..والتشكيك في عمل مؤسسات الدولة والتي على رأسها أمير المؤمنين نصره الله الساهر على حسن سيرها وعلى مصلحة البلاد والعباد..وكل واحد عليه خدمة البلد فيما ينفع لا تضييع الوقت الثمين في التفاهات والتطرق لمسائل لها مختصون للنظر فيها واقتراح مايرونه مناسبا على أصحاب القرار…وليلتزم كل واحد بحدود حجمه ان كان فعلا له حجم نافع ومفيد وسط المجتمع وكفى من محاولات التحريض على زرع عدم الثقة في المؤسسات والفتنة بين أفراد الشعب والتي يمكن أن يعاقب أصحابها طبقا لمقتضيات القانون الجاري بها العمل…
ماشي ضروري تفهم آ الفهايمي …الاسئلة ديالك ملغومة تهدف من ورائها شوفوني انا واعر….الى تقرر 10ليلا غادي تقول و علاه كورونا كتخرج مع 10و5د و هكذا دواليك …على زين البرنامج ديالك ..هزلت
هذه أسئلة يطرحها جميع المغاربة بدون استتناء. للأسف الساهرين على تسسير الأمور بالمغرب لا يهمهم إلا مصالحهم الخاصة. أما مصالح الشعب فهي اخر شيء أن تم التفكير فيه.
Franchement ce monsieur ne comprend rien, c’est l’ignorance même, je ne sais ce qu’il fait ce genre de personne à 2M
كلما قلت التجمعات كلما قلت احتمالات العدوى.
وبالنسبة للملقحين فاحتمالات إصابتهم ونقلهم للفيروس ضئيلة أيضا.
ولهذا يلجأ للإغلاق الجزئي لصعوبة الإغلاق الكلي
لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله و نعم الوكيل
دع القافلة تسير و الك…..
طرح هذا السؤال دليل على قمة البلادة. لم أكن اعرف رشيد بهذا الغباء والبلادة.
الفيروس ينتقل بين الناس اكثر في الليل حيث لا تكون المراقبة دقيقة وخدمة الليل ضحكة للنهار والدولة تسمح للمسؤولين باخد قسط من الراحة
الى الذين يعرضون الأخلاق ساشرح لكم بطريقة مبسطة
اولا الغاية من الأغلاق هو الحد من انتشار المرض وليس منعه كليا لكي لا تنهار المنضومة الصحية للدولة. ذالك أن المرض ينتشر ما دام هناك اختلاط بين المواطنين في المطاعم والمقاهي والاسواق….ولكن عندما نغلق مثلا عند الساعة التاسعة عوض الحادية عشرة فإن الأشخاص الذين كان المرض سينتقل أليهم في هذه الفترة(9__11) سوف ينجون وبالتالي سينقص عدد الإصابات.
ما يمكنش تفهم حيت مكلخ
رشيد العلالي بين على البلادة ديالو بهاد الأسئلة، باين السيد يفتقد ملكات التحليل والنظر البعيد، الحاحة الوحيدة لي تتميزو على الناس العاديين البسطاء لي ما قاريين والو هو الكوستيم ديال دوزيم. حيت مول الحمام ومول الطاكسي ومول الحانوتي عما لي يمكن نعذروهم إلى طرحو بحال هاد الأسئلة.
ان لم تستحي فقل ما شئت.
فعلا تأكد لي بالملموس جهلك وأميتك
هزلت…