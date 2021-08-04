رشيد العلالي: واش كورونا كيخرج مع التاسعة وخمس دقائق ليلا؟

محمد منفلوطي - هبة بريس

الله يرحم الوالدين شرحو ليا راني مافهمت والو، هكذا اختار رشيد العلالي صاحب برنامج رشيد شو، أن يخرج عن صمته عبر صفحته الرسمية بمقطع فيديو ردا على القرارات الأخيرة للحكومة في مواجهة فيروس كورونا.

رشيد شو هذا، صب جم غضبه على القرار الأخير الذي اتخذته حكومة سعد الدين العثماني والرامي إلى فرض حظر التنقل الليلي بين المدن من التاسعة ليلا حتى الخامسة صباحا، مع تقييد التنقل من وإلى ثلاث مدن كبرى، وهي الدار البيضاء ومراكش وآكادير بعد الارتفاع المسجل مؤخرا في الإصابات بوباء كوفيد-19 والوفيات الناجمة عنه، واستثناء التنقل لأسباب مهنية، مع الزامية حمل جواز التلقيح خلال التنقل، ناهيك عن قرار توقيف الحفلات والأعراس والجنائز.

الله يرحم الوالدين شرحو ليا راني ما فهمت والو، هكذا طالب صاحب برنامج رشيد شو، بشرح التناقض الحاصل بين منع التجمعات في الاعراس والحفلات والجنائز، والسماح بها في الحملات الانتخابية…

كما لم يكتف رشيد العلالي بهذا، بل طالب أيضا بتوضيح قرار منع التجوال ابتداء من الساعة التاسعة ليلا و إلى الخامسة صباحا بالقول: “واش فيروس كورونا دلتا كيخرج مع التاسعة وخمس دقائق…الله يرحم الوالدين شرحو ليا راني مافهمت والو..”.

كما تابع رشيد العلالي قوله: كيف يعقل لحاملي جواز التلقيح دخول هذه المدن الثلاث، مع العلم أن الحكومة أكدت لنا في كل مرة بأن من الممكن أن يكون هؤلاء الملقحين حاملي الفيروس؟ واش ما يمكنش ينقلوه إلى مواطني تلك المدن؟ الله يرحم الوالدين شرحو ليا راني مافهمتش…هكذا اختار رشيد شو الرد على القرار الأخير للحكومة الحالية بأسلوبه الخاص الذي يلزمه شخصيا دون غيره.

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