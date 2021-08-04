رشيد العلالي: واش كورونا كيخرج مع التاسعة وخمس دقائق ليلا؟
الله يرحم الوالدين شرحو ليا راني مافهمت والو، هكذا اختار رشيد العلالي صاحب برنامج رشيد شو، أن يخرج عن صمته عبر صفحته الرسمية بمقطع فيديو ردا على القرارات الأخيرة للحكومة في مواجهة فيروس كورونا.
رشيد شو هذا، صب جم غضبه على القرار الأخير الذي اتخذته حكومة سعد الدين العثماني والرامي إلى فرض حظر التنقل الليلي بين المدن من التاسعة ليلا حتى الخامسة صباحا، مع تقييد التنقل من وإلى ثلاث مدن كبرى، وهي الدار البيضاء ومراكش وآكادير بعد الارتفاع المسجل مؤخرا في الإصابات بوباء كوفيد-19 والوفيات الناجمة عنه، واستثناء التنقل لأسباب مهنية، مع الزامية حمل جواز التلقيح خلال التنقل، ناهيك عن قرار توقيف الحفلات والأعراس والجنائز.
الله يرحم الوالدين شرحو ليا راني ما فهمت والو، هكذا طالب صاحب برنامج رشيد شو، بشرح التناقض الحاصل بين منع التجمعات في الاعراس والحفلات والجنائز، والسماح بها في الحملات الانتخابية…
كما لم يكتف رشيد العلالي بهذا، بل طالب أيضا بتوضيح قرار منع التجوال ابتداء من الساعة التاسعة ليلا و إلى الخامسة صباحا بالقول: “واش فيروس كورونا دلتا كيخرج مع التاسعة وخمس دقائق…الله يرحم الوالدين شرحو ليا راني مافهمت والو..”.
كما تابع رشيد العلالي قوله: كيف يعقل لحاملي جواز التلقيح دخول هذه المدن الثلاث، مع العلم أن الحكومة أكدت لنا في كل مرة بأن من الممكن أن يكون هؤلاء الملقحين حاملي الفيروس؟ واش ما يمكنش ينقلوه إلى مواطني تلك المدن؟ الله يرحم الوالدين شرحو ليا راني مافهمتش…هكذا اختار رشيد شو الرد على القرار الأخير للحكومة الحالية بأسلوبه الخاص الذي يلزمه شخصيا دون غيره.
7 تعليقات
هذه اسءلة يطرحها الجميع.اين هي اللجنة العلمية.ربما ليس عندها جواب!!!
مكلخ داوي
Pour l’amour de Dieu M.Allali cessez votre show ridicule ce n’est pas le moment de nous la jouer sur votre ton lourd et merdique . Nous sommes à plus de 10.000 cas et 64 décès et vous trouvez encore le sourire .Quelle arrogance!
رجاء…كفى من محاولة البوز على حساب صحة المواطنين ..والتشكيك في عمل مؤسسات الدولة والتي على رأسها أمير المؤمنين نصره الله الساهر على حسن سيرها وعلى مصلحة البلاد والعباد..وكل واحد عليه خدمة البلد فيما ينفع لا تضييع الوقت الثمين في التفاهات والتطرق لمسائل لها مختصون للنظر فيها واقتراح مايرونه مناسبا على أصحاب القرار…وليلتزم كل واحد بحدود حجمه ان كان فعلا له حجم نافع ومفيد وسط المجتمع وكفى من محاولات التحريض على زرع عدم الثقة في المؤسسات والفتنة بين أفراد الشعب والتي يمكن أن يعاقب أصحابها طبقا لمقتضيات القانون الجاري بها العمل…
ماشي ضروري تفهم آ الفهايمي …الاسئلة ديالك ملغومة تهدف من ورائها شوفوني انا واعر….الى تقرر 10ليلا غادي تقول و علاه كورونا كتخرج مع 10و5د و هكذا دواليك …على زين البرنامج ديالك ..هزلت
هذه أسئلة يطرحها جميع المغاربة بدون استتناء. للأسف الساهرين على تسسير الأمور بالمغرب لا يهمهم إلا مصالحهم الخاصة. أما مصالح الشعب فهي اخر شيء أن تم التفكير فيه.
Franchement ce monsieur ne comprend rien, c’est l’ignorance même, je ne sais ce qu’il fait ce genre de personne à 2M