14 قتيلا و2167 جريح.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال أسبوع

هبة بريس

لقي 14 شخصا مصرعهم، وأصيب 2167 آخرون بجروح، إصابات 93 منهم بليغة، في 1501 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 25 يوليوز.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 25 ألفا و939 مخالفة، وإنجاز 3385 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 22 ألفا و554 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 4 ملايين و788 ألف و175 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 2391 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 3385 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 141 مركبة.

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