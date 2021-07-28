يهم البيضاويين.. إغلاق مؤقت لقنطرة العبور على الطريق الوطنية رقم11

هبة بريس

أفادت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للنقل”، أنه في إطار ورش إنشاء خط الباصواي الأول بشارع القدس بالدار البيضاء، سيتم إغلاق قنطرة العبور على الطريق الوطنية رقم11 مؤقتا بسبب أشغال رفع وتوسعة هذه القنطرة، وذلك من 29 يوليوز الجاري إلى 22 غشت المقبل.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن عملية رفع وتوسيع القنطرة تستدعي إغلاقا مؤقتا لحركة المرور على مستوى جزء من شارع القدس انطلاقا من شارع مكة إلى شارع أبي بكر القادري، فيما سيسمح بالمرور عبر الطريق الوطنية رقم 11.

وأضافت أنه طيلة مدة الأشغال (25 يوما)، سيتم ضمان الولوج إلى المنازل المجاورة والمحلات التجارية وموقع كازا نيرشور.

وذكرت الشركة أن المقطع بين شارعي أبي بكر القادري ومكة يشهد إنجاز المزيد من الأشغال المتعلقة بالبنية التحتية، وهو ورش هام جدا يخص توسعة ورفع قنطرة العبور بالطريق المتوجهة نحو المطار على مسافة 40 كلم.

وأشارت إلى أن هذه الأشغال هي جزء من ورش كبير يهم مشروع الباصواي، والذي بدوره يعد مشروعا دامجا في إطار برنامج النقل العمومي النظيف في أفق 2024، والذي يشمل، أيضا، إنجاز أربع خطوط للترامواي وخطين للباصواي.

ويربط الخط الأول للباصواي بين حي الليمون وحي السالمية عبر شارع القدس، حيث أطلقت أشغال هذا الخط في دجنبر 2020، وينتظر انتهاؤها منتصف 2022، وهي الآن في مرحلتها الثانية، إذ بلغ معدل تقدم الأشغال 35 في المائة.

وأكدت الشركة أنه من خلال هذه المشاريع المختلفة، فهي تبذل قصارى جهودها من أجل احترام التزاماتها اتجاه المواطنين، وذلك عبر توفيرها خلال الآجال المعلن عنها حلولا وخدمات للتنقل سهلة الولوج وآمنة وبأقل تكلفة.

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