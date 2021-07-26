الأمن يكشف تفاصيل جريمة سوق السبت أولاد النمة

هبة بريس - الرباط

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة سوق السبت أولاد النمة، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم سيدة، تتراوح أعمارهم ما بين 24 و 37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في المشاركة في الضرب والجرح المفضي للموت.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة سوق السبت أولاد النمة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية تعرض شخص لاعتداء جسدي بداخل أحد المقاهي مما تسبب في وفاته مساء السبت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف مسير هذا المحل التجاري البالغ من العمر 43 سنة، للاشتباه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد أظهرت الأبحاث التقنية المنجزة في هذه القضية أن نادلة المقهى واثنين من الزبائن ساهموا بدورهم في ارتكاب الأفعال الإجرامية، وذلك قبل أن يتم توقيفهم زوال أمس الأحد.

وقد تم إيداع المشتبه فيه الرئيسي والمشاركين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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