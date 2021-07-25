الفقيه بنصالح.. انتشال جثة طفل من قناة للري والمركز القضائي يحقق في الواقعة

2021-07-25 / 1:42 مساءً
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هبة بريس – خريبكة*

انتشلت عناصر الوقاية المدنية جثة طفل يبلغ من العمر 11 سنة من قناة للري بجماعة أولاد ناصر التابعة لإقليم الفقيه بنصالح.

وقالت مصادر هبة بريس إن الهالك خرج من بيت العائلة الكائن بدوار أولاد الشتوي منذ الثلاثاء الماضي، حيث انطلقت عملية البحث بمعية رجال الدرك والسلطة، قبل أن يتم العثور عليه جثة طافية فوق الماء بالقناة.

هذا وقد باشر المركز القضائي بالفقيه بنصالح التحقيق في ظروف وملابسات الوفاة، في انتظار نتائج التشريح الطبي الذي أمرت النيابة العامة المختصة.

*الصورة من الأرشيف

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