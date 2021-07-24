تفاصيل التوزيع الجغرافي لإصابات “كورونا” الجديدة بالمغرب

هبة بريس

سجلت جهة الدار البيضاء، اليوم السبت، 2494 إصابة جديدة بفيروس كوفيد المستجد.

ورصدت وزارة الصحة 708 إصابات بجهة مراكش آسفي، متبوعة بجهة الرباط سلا القنيطرة 654 و جهة سوس ماسة 487 حالة.

ما تم تسجيل 292 إصابة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و247 إصابة بجهة بني ملال خينفرة، و202 بجهة درعة تافيلالت.

ورصد بجهة فاس مكناس 123 حالة، وبالجهة الشرقية 113 حالة، و89 إصابة بجهة كلميم واد نون، و 44 بجهة العيون الساقية الحمراء، و38 إصابة بجهة الداخلة وادي الذهب.

وكانت وزارة الصحة، أعنلت، اليوم السبت، عن تسجيل 5494 إصابة جديدة بكورونا المستجد و1604 حالة شفاء و23 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

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