أولمبياد طوكيو ..تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بكورونا

هبة بريس ـ متابعة

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، اليوم السبت، تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت اللجنة في بيان لها “تم تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد للإصابات إلى 123 حالة ” .

وتأتى إقامة الأولمبياد بعد أن تم تأجيلها لمدة عام بسبب تفشى فيروس كورونا فى مختلف دول العالم السنة الماضي 2020 حيث تم الإرجاء بناء على المعلومات المقدمة من منظمة الصحة العالمية لحماية صحة الرياضيين وجميع المعنيين بالألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي.

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