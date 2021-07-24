حزب إسباني يطالب بطرد الأئمة المغاربة من سبتة المحتلة

هبة بريس ـ الرباط

طالب حزب “فوكس” الإسباني بمنع الأئمة الذين يخدمون المصالح المغربية من الاستمرار في ممارسة نشاطهم في مساجد سبتة المحتلة.

وقال الحزب اليميني حسب ” فارودي سبتة ” في طلبه للحكومة الإسبانية إن “أحد العناصر التي تسيء إلى سبتة هو حقيقة أن جميع الأئمة تقريبا يتم توجيههم وتوظيفهم من قبل وزارة الشؤون الدينية المغربية”.

وأضاف الحزب المتطرف أن وجود أئمة مغاربة في مساجد المدينة “أحد العناصر التي تساعد في مغربة سبتة”، ليقترح استبدال الأئمة المغاربة بآخرين بقيادة منظمات إسبانية بالكامل، أو مستقلة من دول أخرى.

وبحسب ذات الصحيفة فإن الحزب المعادي للمسلمين يبتغي وقف تأثير المغرب على المدينة فيما يخص الجانب الديني.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0