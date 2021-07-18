الصورة تعبيرية

ضيوف الرحمن يتوافدون الى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم

2021-07-18 / 1:18 مساءً
0
هبة بريس- وكالات

بدأ ضيوف الرحمن صباح اليوم الأحد، في التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، قبل التوجه غدا للوقوف على صعيد عرفات الذي يمثل ركن الحج الأعظم والذي يعقبه حلول عيد الأضحى.

ويؤدي الحجاج الطواف حول الكعبة مع بداية الشعائر، ثم يقومون بالسعي بين الصفا والمروة، قبل أن يتوجهوا إلى منى في يوم التروية ومنها إلى عرفات الاثنين على بعد نحو 10 كيلومترات لأداء ركن الحج الأعظم الذي يعقبه حلول عيد الأضحى.

ونشرت السلطات السعودية نقاط تفتيش أمنية عدة على الطرق الرئيسة المؤدية إلى الحرم في مكة في حين لا تزال التحضيرات اللوجستية والصحية مستمرة داخل مخيمات الحجاج في منى.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حزب الجرار يفتتح مقره الإقليمي بخريبكة

حزب الجرار يفتتح مقره الإقليمي بخريبكة

2021-07-17 / 11:44 صباحًا
Photo of ” الاوقاف ” تقرر عدم إقامة صلاة عيد الأضحى في المصليات والمساجد

” الاوقاف ” تقرر عدم إقامة صلاة عيد الأضحى…

2021-07-15 / 4:34 مساءً
Photo of وفاة كبير علماء الازهر ” عبد الفتاح بركة”

وفاة كبير علماء الازهر ” عبد الفتاح بركة”

2021-07-01 / 1:28 مساءً
Photo of تعزية في وفاة الحاج ”محمد العياشي“

تعزية في وفاة الحاج ”محمد العياشي“

2021-06-28 / 8:24 مساءً
Photo of الأوقاف: الاحتفاظ بنتائج قرعة حج هذه السنة لاعتمادها خلال الموسم المقبل

الأوقاف: الاحتفاظ بنتائج قرعة حج هذه السنة لاعتمادها خلال…

2021-06-12 / 4:38 مساءً
Photo of التوفيق يُعلن السماح بفتح الكتاتيب القرآنية

التوفيق يُعلن السماح بفتح الكتاتيب القرآنية

2021-05-31 / 9:36 مساءً
Photo of الملك يُعطي توجيهاته ببدء إعادة فتح المساجد المغلقة تدريجيا

الملك يُعطي توجيهاته ببدء إعادة فتح المساجد المغلقة تدريجيا

2021-05-31 / 6:09 مساءً
Photo of المغرب يعلن غدا الخميس أول أيام عيد الفطر..و”هبة بريس” تتمنى لكم عيدا سعيدا

المغرب يعلن غدا الخميس أول أيام عيد الفطر..و”هبة بريس”…

2021-05-12 / 8:10 مساءً
Photo of وزارة الأوقاف: عدم إقامة صلاة عيد الفطر سواء في المصليات أو المساجد

وزارة الأوقاف: عدم إقامة صلاة عيد الفطر سواء في…

2021-05-11 / 9:47 مساءً
Photo of دول عربية تعلن الخميس الـ13 من مايو أول أيام عيد الفطر السعيد

دول عربية تعلن الخميس الـ13 من مايو أول أيام…

2021-05-11 / 7:15 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق