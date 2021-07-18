ضيوف الرحمن يتوافدون الى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم

هبة بريس- وكالات

بدأ ضيوف الرحمن صباح اليوم الأحد، في التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، قبل التوجه غدا للوقوف على صعيد عرفات الذي يمثل ركن الحج الأعظم والذي يعقبه حلول عيد الأضحى.

ويؤدي الحجاج الطواف حول الكعبة مع بداية الشعائر، ثم يقومون بالسعي بين الصفا والمروة، قبل أن يتوجهوا إلى منى في يوم التروية ومنها إلى عرفات الاثنين على بعد نحو 10 كيلومترات لأداء ركن الحج الأعظم الذي يعقبه حلول عيد الأضحى.

ونشرت السلطات السعودية نقاط تفتيش أمنية عدة على الطرق الرئيسة المؤدية إلى الحرم في مكة في حين لا تزال التحضيرات اللوجستية والصحية مستمرة داخل مخيمات الحجاج في منى.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0