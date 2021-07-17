النيران تلتهم سيارة أجرة بين فاس وغفساي

2021-07-17 / 9:17 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

شهدت الطريق الرابطة بين فاس و غفساي قرب قنطرة الورتزاغ، اليوم السبت 17 يوليوز الجاري، حادثة سير وصفت بـ “الخطيرة”، بعدما شب حريق بسيارة أجرة دون تسجيل خسائر في الأرواح.

و وفق مصدر ”  هبة بريس ” فقد حلت على الفور  عناصر الدرك الملكي بالمنطقة وممثل عن السلطة المحلية انتقلت إلى مكان الحادث، حيث جرت معاينة الحريق، قبل فتح بحث قضائي تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد كشف جميع الظروف المحيطة بالحادث وتحديد سبب اندلاع النيران، لاتخاذ المتعين في النازلة.

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