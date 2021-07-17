هاكر سرق البطاقات المصرفية للقتلى بانهيار بناية في فلوريدا

هبة بريس ـ وكالات

قالت سلطات مدينة سيرفسايد في فلوريدا الأمريكية، إن متسللا مجهول الهوية، سرق المعلومات الشخصية للذين لقوا حتفهم في انهيار المبنى السكني بالمدينة صباح 24 يونيو.

وذكر تشارلز بوركيت عمدة مدينة سيرفسايد، في حديث نقلته قناة WPLG التلفزيونية المحلية يوم الجمعة، أنه ينتظر بلهفة أن تتمكن الشرطة من اعتقال الجاني.

وأشار العمدة إلى أنه يجب على أهالي ضحايا انهيار المبنى، تجميد البطاقات المصرفية الخاصة بالقتلى. وأوضح العمدة أنه تم إخطار أقارب الضحايا بذلك.

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